Сирия: чиновник в Алеппо назвал истинную цель курдов

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Алеппо, 14 июня. Сирийские курды добиваются не пересмотра границ САР, а признания прав своего народа. Такое заявление сделал в среду глава местного самоуправления в городе Африн (провинция Алеппо) Осман аш-Шейх Иса.

«Мы не поддерживаем идею отделения, потому что мир объединяется, как, например, Российская Федерация, состоящая из многих субъектов, как США. Мир стирает границы между культурами, цивилизациями, зачем нам создавать границы, доказавшие свою слабость», — отметил он.

По словам чиновника, главные цели, которые ставят перед собой курды — это признание собственных прав и демократизация Сирии в целом, сообщает РИА Новости.

Напомним, что города Африн входит в федеративный регион Рожава, который был провозглашенный курдами в 2016 году. Официальный Дамаск не признает эту автономию.