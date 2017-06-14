Уфологи обнаружили «город инопланетян» на обратной стороне Луны

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Вашингтон, 14 июня. Американские уфологи зафиксировали активность инопланетных существ на обратной стороне Луны.

Уфологи обнаружили на одном из снимков NASA НЛО, который двигался на большой скорости по естественной траектории, будто искал место, удобное для посадки космического корабля. На основе этих данных ученные предположили, что поверхность Луны служит инопланетным космодромом для пришельцев.

При этом дальнейшие исследования американских уфологов привели их к выводу, что Луна являет объектом с повышенной плотностью, который разделен на две части. На одной из них, располагается город пришельцев.

Ранее стало известно, что специалисты NASA планируют использовать грибы из Чернобыля для создания крема, который сможет защитить астронавтов на Марсе от радиации, передает «Ридус».