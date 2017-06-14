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Следователи нашли человеческие останки на месте дома кратовского стрелка
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Следователи нашли человеческие останки на месте дома кратовского стрелка

21:57  14 Июня 2017
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Следователи нашли человеческие останки на месте дома кратовского стрелка

Москва, 14 июня. Следователи обнаружили фрагменты человеческих останков в рамках операции по поиску матери Игоря Зенкова, более известного в СМИ как кратовский стрелок. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Московской области. 

Следователи проводили мероприятия, целью которых был поиск матери Зенкова — Светланы Герцевой. Обследовав место, на котором до пожара стоял дом Зенкова, они обнаружили «костный фрагмент с признаками термического воздействия». Останки были найдены на том месте, где располагалась комната пожилой женщины.

Останки направлены на ДНК-экспертизу, которая установит, действительно ли обнаруженные кости принадлежали матери кратовского стрелка. 

Владимир Багров
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