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Сирия, 14 июня. ВКС РФ ликвидировали 19 радикалов ИГ* в Дейр эз-Зоре. ИГ нанесло серьезные повреждения электростанции Аль-Зара на востоке Хамы. «Хезболла» потеряла двоих бойцов в ходе столкновений с ССА** под Даръа, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли четыре авиаудара по позициям террористов ИГИЛ* в окрестностях военной базы «Т-3» и поля Арак в восточной части провинции Хомс; уничтожили 19 радикалов ИГ в Дейр эз-Зоре; проводят бомбардировки укрепрайонов боевиков в Даръа.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные войска: потеряло двоих солдат в боях с ССА под Даръа.

«Исламское государство» (ИГИЛ): атаковало кварталы Аль-Хувейка и Рашидия в Дейр эз-Зоре; использовало смертников на «джихад-мобилях» к востоку от Ракки; нанесло серьезные повреждения электростанции Аль-Зара на востоке Хамы; подожгло несколько зданий и десятки шин в районе Старого города в Мосуле.

Сирийская свободная армия (ССА): вела обстрел позиций САА в районе авиабазы «Мардж-Рухаиль» к юго-востоку от Дамаска.

Курды: нанесли урон укреплениям боевиков ИГ в Ракке.

Провинция Дамаск

Боевики открыли огонь по опорным пунктам Сирийской арабской армии (САА) из ракетных установок «Град» в районе авиабазы «Мардж-Рухаиль», расположенной к юго-востоку от Дамаска на границе с провинцией Даръа. Об этом сообщает военный источник в Twitter (QalaatAlMudiq). Никакой информации о нанесенном правительственным войскам уроне пока не поступало. Вероятно, обстрел был проведен с территории провинции Даръа, где происходят ожесточенные столкновения между радикалами вооруженной оппозиции и проправительственными ливанскими отрядами «Хезболлы».

Провинция Хомс

ВКС РФ нанесли четыре авиаудара по позициям террористов ИГИЛ в окрестностях военной базы «Т-3» и нефтяного месторождения Арак в восточной части провинции Хомс, передает военный источник в социальной сети Twitter (alhadathtoday). Никакой информации об итогах боевого вылета не приводится.

Напомним, ранее сообщалось, что проправительственным отрядам Национальных сил обороны****** (NDF) и ливанского ополчения «Хезболла» удалось отбить у террористов «Исламского государства»* территории внутри Аракского треугольника, которые находились в оккупации радикалов ИГИЛ на протяжении более двух лет.

Провинция Дейр эз-Зор

Боевики «Исламского государства» попытались проникнуть сразу в два квартала Дейр эз-Зора — Аль-Хувейка и Рашидия, находящиеся под контролем правительственных войск, что привело к перестрелкам между сторонами.

Российские военные самолеты провели еще одну бомбардировку, в результате которой были уничтожены 19 радикалов ИГИЛ на окраинах районов Аль-Панорама, Аль-Танмии и Умм Мала.

Напомним, часть отрядов ИГИЛ перебрались из Ракки в Дейр эз-Зор, намереваясь сделать его своей новой неофициальной столицей. Вследствие этого атаки со стороны боевиков ИГ значительно участились.

Провинция Даръа

Вокруг административного центра региона продолжаются военные действия между проправительственными отрядами «Хезболлы» и радикалами Сирийской свободной армии (ССА). Информационное агентство Orient News сообщает, что два бойца ополченцев-шиитов были убиты в боях под Даръа.

Тем временем проасадовские подразделения продолжают наносить ракетные удары по укрепленным пунктам боевиков недалеко от лагеря для беженцев на востоке Даръа. Об этом сообщает Twitter-канал (ZqSaU2eCJytDVQ0). Информации о нанесенном исламистам уроне пока не поступало.

Авиация ВКС РФ также активно действует в южных районах столицы провинции. Оппозиционный источник в Twitter (QalaatAlMudiq) передает, что российские военные вертолеты Ка-28 и Ми-25 проводят бомбардировки укрепрайонов боевиков. Данные о нанесенном радикалам уроне не оглашаются.

Провинция Ракка

Сирийская демократическая армия**** (SDF) продолжает атаковать опорные пункты террористов «Исламского государства» в Ракке. Оборонительным сооружениям радикалов ИГ, как сообщает военный источник в сети Twitter (althughur), был нанесен значительный урон. Напомним, курдские подразделения наступают на административный центр провинции в рамках финальной фазы операции «Гнев Евфрата».

Сегодня курды также заняли ряд деревень в предместьях Ракки. Тем не менее боевики ИГИЛ не спешат сдаваться и время от времени сбрасывают взрывные устройства с беспилотников, а также организовывают атаки террористов-смертников. Так, местный информационный портал 24Raqqa сообщает, что террористы ИГ вновь совершили атаку на «джихад-мобилях» на востоке Ракки в районе Аль-Синаа. Данные о потерях со стороны курдов не оглашаются.

Провинция Хама

Ранее сообщалось о столкновениях между сирийской армией и радикалами ИГИЛ на востоке провинции Хама. Местный источник в Twitter (almadinafmsyria) опубликовал информацию о новых обстрелах позиций правительственных войск со стороны террористов «Исламского государства». В результате непрекращающегося минометного огня были нанесены серьезные повреждения электростанции Аль-Зара.

Напомним, главной целью проасадовских отрядов в провинции является освобождение стратегического города Укейрибат (Акербат), в районе которого концентрируются большие запасы сил ИГИЛ. Кроме того, данные территории ценны для ИГ со стратегической точки зрения, поскольку со стороны Укейрибата (Акербата) радикалы ИГИЛ совершают постоянные налеты на позиции проправительственных ополчений к северо-западу от Пальмиры.

Провинция Ирак

Информационное агентство «Исламского государства» «Аль-Амак» сообщает о 19 убитых солдатах иракской армии в результате взрыва заминированного автомобиля. Официально данная информация подтверждена пока не была. Напомним, ранее военнослужащим вооруженных сил Ирака удалось отбить атаку террористов-смертников ИГ на западе провинции Ниневия.

Боевики ИГИЛ также подожгли несколько зданий и десятки шин в районе Старого города, создав тем самым облако черного дыма, покрывающее большую часть Западного Мосула, передает информационный портал Al Masdar News. Это мешает иракским военным вертолетам и самолетам, а также авиации коалиции наносить точные авиаудары из-за плохой видимости.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)