Четыре человека погибли в результате стрельбы в Сан-Франциско

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Вашингтон, 14 июня. В результате стрельбы в Сан-Франциско погибли четыре человека. Об этом журналистам сообщили источники в правоохранительных органах Соединенных Штатов Америки.

Как передает издание «Известия», непосредственно злоумышленник, который открыл огонь по сотрудникам компании UPS, скончался после госпитализации.

Напомним, ранее стало известно о том, что полиция Сан-Франциско приняла решение эвакуировать всех сотрудников United Parcel Service (UPS) из офиса, а также оцепить район инцидента.