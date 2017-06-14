Немецкие археологи начали раскопки на месте захоронения Янтарной комнаты

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Эрфурт (Германия), 14 июня. Власти немецкой федеративной земли Тюрингии дали разрешение на археологические раскопки в месте предполагаемого захоронения знаменитой Янтарной комнаты, которая была вывезена фашистами из России.

Археологи предположили, что фрагменты Янтарной комнаты погребены под городом Нордхаузен. Поводом для этих домыслов стали показания выживших узников концлагерей, которые рассказали, что видели, как солдаты вермахта в апреле 1945 года закапывали в землю крупные контейнеры.

Напомним, что Янтарная комната — кабинет из янтарных панелей и панно — была создана немецкими мастерами XVIII века для прусского короля Фридриха I, а затем подарена российскому императору Петру I. Комната, которая считалась жемчужиной летней резиденции российских императоров в Царском Селе, была вывезена немецкими войсками во время Великой Отечественной войны.