Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Сенат США поддержал законопроект о расширении антироссийских санкций
Triangle Created with Sketch.

Сенат США поддержал законопроект о расширении антироссийских санкций

21:49  14 Июня 2017
391

Сенат США поддержал законопроект о расширении антироссийских санкций

Вашингтон, 14 июня. Сенат Соединенных Штатов Америки поддержал включение поправки об ужесточении санкций против РФ в законопроект, который был направлен на усиление давления на Иран.

Окончательное голосование должно пройти уже на этой неделе. Сенаторы предлагают закрепить ограничения, которые ввел против российской стороны экс-президент США Барак Обама. Кроме того, они хотят запретить Белому дому единолично смягчать санкционный режим.

Ранее Минфин США заявил о том, что Белый дом не планирует смягчать антироссийские санкции.

#санкции #сша #рф
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть