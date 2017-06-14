Сенат США поддержал законопроект о расширении антироссийских санкций

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Вашингтон, 14 июня. Сенат Соединенных Штатов Америки поддержал включение поправки об ужесточении санкций против РФ в законопроект, который был направлен на усиление давления на Иран.

Окончательное голосование должно пройти уже на этой неделе. Сенаторы предлагают закрепить ограничения, которые ввел против российской стороны экс-президент США Барак Обама. Кроме того, они хотят запретить Белому дому единолично смягчать санкционный режим.

Ранее Минфин США заявил о том, что Белый дом не планирует смягчать антироссийские санкции.