Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
«Голодные игры» помогли 12-летней американке спасти подругу
Triangle Created with Sketch.

«Голодные игры» помогли 12-летней американке спасти подругу

21:47  14 Июня 2017
245

«Голодные игры» помогли 12-летней американке спасти подругу

Глостер (Массачусетс, США), 14 июня. Юная американка Меган Гетинг спасла рассекшую ногу подругу от серьезной кровопотери, применив прием, о котором она узнала из книги «Голодные игры». Об этом сообщает Gloucester Times. 

Инцидент произошел в начале июня, когда девочки играли на болоте. Одна из подружек — Макензи — поскользнулась и упала, получив серьезное рассечение ноги. Рана достигала 25 см в длину и семи в ширину, из нее хлестала кровь. 

12-летняя Меган Гетинг вспомнила сцену из первой части трилогии, в которой главная героиня находит своего друга в лесу с серьезной раной на ноге и накладывает ему жгут, используя стрелу и часть своей рубашки. 

Меган поняла, что ее подруге тоже необходимо наложить жгут. Его она сделала из шорт. Как сообщили медики, к которым попала Макензи, Меган спасла ее жизнь, потому что девочке грозила серьезная кровопотеря.

Владимир Багров
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть