«Голодные игры» помогли 12-летней американке спасти подругу

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Глостер (Массачусетс, США), 14 июня. Юная американка Меган Гетинг спасла рассекшую ногу подругу от серьезной кровопотери, применив прием, о котором она узнала из книги «Голодные игры». Об этом сообщает Gloucester Times.

Инцидент произошел в начале июня, когда девочки играли на болоте. Одна из подружек — Макензи — поскользнулась и упала, получив серьезное рассечение ноги. Рана достигала 25 см в длину и семи в ширину, из нее хлестала кровь.

12-летняя Меган Гетинг вспомнила сцену из первой части трилогии, в которой главная героиня находит своего друга в лесу с серьезной раной на ноге и накладывает ему жгут, используя стрелу и часть своей рубашки.

Меган поняла, что ее подруге тоже необходимо наложить жгут. Его она сделала из шорт. Как сообщили медики, к которым попала Макензи, Меган спасла ее жизнь, потому что девочке грозила серьезная кровопотеря.