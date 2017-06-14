В Британии коровы насмерть затоптали ученого-миллионера

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Лондон, 14 июня. Сотрудники правоохранительных органов Соединенного Королевства выясняют обстоятельства гибели миллионера и профессора Оксфордского университета Брайана Беллхауза. Об этом сообщили в среду британские СМИ.

Инцидент произошел 12 июня в городе Винчелси. Согласно предварительным данным, на ученого напало стадо коров. Прибывшие на место трагедии врачи не смогли спасти жизнь 80-летнего мужчины.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Башкирии погиб пастух, на которого напала корова.