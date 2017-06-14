Жители аварийного дома в Уфе записали рэп-обращение Путину

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Уфа, 14 июня. Жители аварийного дома в Уфе записали музыкальный видео-вопрос для прямой линии президента РФ Владимира Путина.

Жители аварийного дома записали композицию в стиле рэп, в которой речитативом рассказали Владимиру Путину свою печальную историю. Текст песни повествует о том, что дом был построен в 50-х годах прошлого века. В 2011 году дом был признан аварийным, однако в 2016 году местные власти заявили, что данное решение было ошибочным, после чего жильцы злосчастного дома записали с группой «Глумилино» первый клип на эту тему.

Чиновники пообещали расселить людей до лета 2017 года, но ничего не сделали, поэтому жители аварийного дома решили записать новую песню.