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Сирия, 15 июня. Конвой подкреплений САА был уничтожен на подступах к Даръа. Коалиция перебросила ракетные комплексы из Иордании в «Ат-Танф». ИГ* потеряло станцию «Т-3» и развязку Ат-Талила на востоке Хомса, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: уничтожили склад боеприпасов ИГИЛ*, а также нефтевоз боевиков в Дейр эз-Зоре.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: произвели обмен пленными с боевиками в Дамаске; вели взаимные обстрелы с исламистами в Восточной Гуте; перебросили дополнительные силы под Пальмиру; укрепляют оборону близи пограничного поста «Ат-Танф»; потеряли конвой подкреплений на пути к Даръа; вели перестрелки с курдами на западе провинции Ракка.

«Исламское государство» (ИГИЛ): потеряло десятки боевиков под ударами проасадовских войск на востоке провинции Алеппо; утратило контроль над всем Аракским треугольником, включая станцию «Т-3» и развязку Ат-Талила, на востоке Хомса; вело перестрелки с САА в Дейр эз-Зоре; ударило по позициям курдов с беспилотников в Ракке; напало на КПП САА в восточной части Хамы; предприняло попытку контрнаступления в Мосуле.

Сирийская свободная армия** (ССА): вела бои с САА на северо-западе провинции Алеппо; вынудила езидов покинуть их дома в районе города Африн к северо-западу от Алеппо; потеряла несколько единиц военной техники к востоку от Даръа; атаковала боевиков «Джейш Халид ибн Аль-Валид» на юго-западе Даръа.

Курды: захватили район Аль-Байрид на западе Ракки и несколько деревень к юго-западу от города; уничтожили 28 радикалов ССА и три их БМП близ городов Дарат Изза и Дер Самъан на севере Алеппо; взяли в плен террориста-смертника в Ракке.

Международная коалиция: перебрасывает тяжелую технику из Иордании в район блокпоста «Ат-Танф»; нанесла авиаудары к юго-востоку от Дейр эз-Зора вблизи деревни Дибан; проводила бомбардировки в пригородах Ракки.

Провинция Дамаск

В Дамаске в рамках соглашения между исламистами коалиции «Тахрир Аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат Фатх Аш-Шам»***, и Сирийской арабской армией (САА) произошел обмен пленными, сообщало ливанское информационное агентство Al Masdar News. Стороны до сих пор продолжают вести переговоры, дабы обеспечить вывод боевиков вооруженной оппозиции с южных окраин Дамаска.

Позже вновь продолжились бои в районе города Дума в Восточной Гуте Дамаска. Радикалы открыли огонь из минометов в районе Дахият Аль-Мажд, в результате чего были ранены восемь гражданских лиц, передавал военный источник на Facebook (almadinafmsyria). Армия САР ответила обстрелом по позициям исламистов вблизи района Джобар, сообщал новостной портал Masar Press Net.

Провинция Алеппо

В северо-западной части Алеппо, а также в окрестностях столицы региона происходили столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и исламистами вооруженной оппозиции. Отмечались бои недалеко от мечети Великого Пророка в западной части квартала Аль-Захра, а также в районе Аль-Хамдания, где в ходе минометного обстрела погиб солдат сирийской армии, еще шестеро бойцов были ранены, сообщал военный источник в соцсети Twitter (Akhbar961).

Противостояние курдов и Сирийской свободной армии (ССА) в северной части провинции продолжилось. Согласно данным информационного портала Dot Emirates, «демократическая армия» уничтожила 28 радикалов «свободной армии» и три их БМП на окраине городов Дарат Изза и Дер Самъан. Сирийская демократическая армия**** (SDF) также понесла незначительные потери в живой силе.

Кроме того, протурецкие исламисты продолжают притеснять езидское население. Информагентство Al Masdar News сообщало, что сотни езидов были вынуждены покинуть свои дома в районе села Эль-Цино вблизи Африна. Также боевики «свободной армии» конфисковали их домашний скот и ценные вещи.

Сирийские ВВС наносили авиаудары по опорным пунктам «Исламского государства»*, оказывая поддержку отрядам проправительственного ополчения в восточной части Алеппо. В результате массированной серии атак проасадовских бойцов были ликвидированы десятки боевиков ИГИЛ, передавало информационное агентство Al Manar News.

Провинция Хомс

Во вторник Национальные силы обороны (NDF)****** и отряды «Хезболлы» отбили у террористов «Исламского государства» стратегическое поле Арак восточнее Пальмиры. Как сообщало информагентство Al Masdar News, саперы проасадовских подразделений в течение дня проводили работы по разминированию освобожденных территорий.

В минувшие сутки проасадовские шиитские ополчения продолжили наступление к югу от нефтяного месторождения Арак и освободили весь Аракский треугольник, включая насосную станцию «Т-3» и развязку Ат-Талила. Однако террористы ИГ не прекращают периодически атаковать позиции проправительственных отрядов и продолжают стягивать в регион дополнительные силы, желая занять стратегически и экономически выгодные позиции вблизи древнего города.

Правительственные войска также перебросили дополнительные подразделения под Пальмиру, для того чтобы оказать помощь шиитским ополчениям в дальнейшем наступлении на Ас-Сухну.

На юго-востоке провинции Хомс бойцы «Хезболлы» укрепляют оборону у границы с Ираком вблизи населенного пункта Аль-Буда недалеко от пограничного поста «Ат-Танф». Американские войска в свою очередь в ответ на действия ополченцев, как сообщает информационный портал Al Masdar News, перебросили ракетные комплексы HIMARS из Иордании в район блокпоста «Ат-Танф».

Провинция Дейр эз-Зор

В течение всего дня происходили интенсивные перестрелки между правительственными войсками и радикалами «Исламского государства» в кварталах столицы региона. Фиксировались столкновения в районе военной базы 137-й дивизии САА, а также в квартале Аль-Хамидия, передавал Twitter-канал (Syrian0Republic). Сообщалось, что сирийская авиация наносила авиаудары по укрепрайонам террористов, тем не менее боевики ИГ не прекратили вести военные действия, поскольку в Дейр эз-Зор прибыли подкрепления террористов из Ракки и Мосула. Во второй половине дня, согласно данным информационного портала National Defens, ВКС РФ также продолжили проводить бомбардировки опорных пунктов радикалов ИГ, в результате чего был уничтожен склад боеприпасов ИГИЛ, а также нефтевоз радикалов недалеко от индустриальных районов Дейр эз-Зора.

Международная коалиция тем временем интенсифицировала удары к юго-востоку от Дейр эз-Зора вблизи деревни Дибан, сообщал Twitter-канал (Ugarit24). В результате налетов коалиционных военных самолетов погибли как минимум трое гражданских лиц.

Провинция Даръа

Отряды ливанского формирования «Хезболла» продолжили развивать наступление на укрепленные пункты вооруженной оппозиции в городе Даръа и его окрестностях. При поддержке 4-й дивизии сирийской армии проасадовские подразделения уничтожили несколько единиц военной техники противника в районе лагеря для беженцев на востоке столицы региона, передавал Twitter-канал (misr25portal). Сирийские ВВС проводили бомбардировки позиций радикалов в южных кварталах Даръа Аль-Балад и Аль-Маншия, а также в районе населенного пункта Гараз в восточной части провинции.

Радикалам, в свою очередь, удалось уничтожить конвой с подкреплением правительственных войск на пути к административному центру провинции. Кроме того в боях под Даръа был уничтожен танк САА. Об этом сообщал военный источник в сети Twitter (misr25portal).

Разворачивались бои между Сирийской свободной армией (ССА) и радикалами формирования «Исламского государства» «Джейш Халид ибн Аль-Валид» на юго-западе региона. Данных о потерях сторон до сих пор не поступало.

Провинция Ракка

Солдаты Сирийской демократической армии (SDF) и курдских отрядов YPG продолжили планомерно наступать на позиции «Исламского государства» в Ракке. На протяжении дня отмечались столкновения в окрестностях города, в результате чего курдами были взяты под контроль деревни Абу-Кубиа Аль-Шаркия и Джиср-Хаджиджат к юго-западу от административного центра провинции.

Террористы вновь предпринимали попытки приостановить наступление курдских подразделений, используя беспилотники, в результате ударов которых был убит один курдский солдат, а также смертников, передавал военный источник в Twitter (99kk54742). Накануне из-за неисправности СВУ на окраине города была сорвана атака смертника. Террорист был взят в плен живым у населенного пункта Сухейл.

Между тем, согласно данным Twitter-канала (ClaudiaAlMina), бойцы курдских подразделений отбили у боевиков ИГИЛ район Аль-Байрид на западе Ракки. ВВС коалиции оказывали поддержку курдскому наступлению с воздуха, нанося удары в пригородах столицы региона. В течение суток в ходе боевых вылетов коалиционной авиации погибло по меньшей мере пятеро мирных жителей в деревне Кисрат Шейх Джема, сообщало новостное агентство Al Manar News.

Появилась информация, согласно которой, тремя днями ранее в районе прифронтового города Аль-Муширайфа на западе провинции Ракка между курдскими подразделениями и проправительственными отрядами произошел вооруженный конфликт. В результате столкновений были уничтожены две курдских БМП, а также три военных пикапа ополченцев-шиитов.

Провинция Хама

В восточной части провинции Хама, как передавал военный источник в сети Twitter (mhmdalywns56), террористы «Исламского государства» вновь попытались атаковать позиции проправительственных отрядов в районе контрольно-пропускных пунктов к востоку от Саламии. Напомним, в регионе располагается крупный оплот ИГИЛ — город Укейрибат (Акербат), где сконцентрированы значительные резервы боевиков, которые регулярно совершают нападения на позиции шиитских ополченцев не только на востоке Хамы, но и в районе Пальмиры в соседней провинции Хомс.

Кроме того, отмечались взаимные перестрелки между исламистами вооруженной оппозиции и сирийскими войсками к югу и к северу от административного центра провинции. Об этом сообщали информационные порталы Masar Press Net и Haq News Agency. Сведения о потерях сторон не оглашались.

Ирак

Неожиданную попытку контрнаступления предприняли террористы «Исламского государства» в Мосуле. Отряд боевиков ИГИЛ достиг района Аль-Даваса. Подразделения иракского ополчения «Хашд Аш-Шааби» отразили контратаку, сообщал военный источник информационного агентства Al Masdar News. Кроме того проправительственные силы предотвратили теракт ИГИЛ, обезвредив заминированные автомобили радикалов к западу от Мосула, передавал информационный портал Al Sumaria News.

В Мосуле вооруженные силы Ирака по мере возможности продолжают открывать безопасные коридоры для эвакуации местного населения, сообщал Twitter-канал (DaeshCrimes). Также порядка 50 семей бежали из провинции Аль-Анбар в город Аль-Ратба. Им была оказана необходимая медицинская помощь.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)