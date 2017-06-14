ФРС США второй раз за год повысила базовую ставку
Вашингтон, 14 июня. Федеральная резервная служба США по итогам июньского заседания повысила базовую процентную ставку. Это уже второй раз за год, когда ФРС прибегает к подобной мере.
Уточняется, что нынешним решением ФРС повысила ставку с 0,75-1% годовых до 1-1,25% годовых.
Ранее регулятор повышал ставку в марте — до 0,75–1%. До этого — в 2015 и 2016 гг.- ставку повышали по разу в год. Еще раньше — в 2007–2008 гг. — ФРС регулярно понижала ставку, до тех пор пока она не достигла отметки 0-0,25% в декабре 2008 года.
Повышения ключевой ставки ожидало большинство аналитиков. Они склонны связывать это решение ФРС с достижением так называемой полной занятости на рынке труда.