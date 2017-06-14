ФРС США второй раз за год повысила базовую ставку

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Вашингтон, 14 июня. Федеральная резервная служба США по итогам июньского заседания повысила базовую процентную ставку. Это уже второй раз за год, когда ФРС прибегает к подобной мере.

Уточняется, что нынешним решением ФРС повысила ставку с 0,75-1% годовых до 1-1,25% годовых.

Ранее регулятор повышал ставку в марте — до 0,75–1%. До этого — в 2015 и 2016 гг.- ставку повышали по разу в год. Еще раньше — в 2007–2008 гг. — ФРС регулярно понижала ставку, до тех пор пока она не достигла отметки 0-0,25% в декабре 2008 года.

Повышения ключевой ставки ожидало большинство аналитиков. Они склонны связывать это решение ФРС с достижением так называемой полной занятости на рынке труда.