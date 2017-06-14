РФ и США должны координировать усилия по созданию зон деэскалации в Сирии — де Мистура

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Осло, 14 июня. Российская и американская стороны должны координировать усилия, направленные на создание зон деэскалации на территории Сирийской Арабской Республики. Об этом в среду заявил специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

«Создание зон любого типа или нескольких зон может сыграть очень большую роль, если замысел будет должным образом воплощен в жизнь», — подчеркнул он.

Напомним, ранее стало известно о том, что Организация Объединенных Наций (ООН) поддерживает создание зон деэскалации в САР.