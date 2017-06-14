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Багдад, 14 июня. Министерство обороны США считает маловероятным применение химического оружия боевиками ИГ* в Ираке. Такое заявление сделал в среду командующий сухопутными войсками коалиции по борьбе с ИГ генерал Джозеф Мартин, отвечая на вопросы журналистов по видеосвязи.

Мартин отметил, что террористы действительно принимают усилия для производства и применения химического оружия, но «в оперативном отношении это несущественно», поскольку иракские силы безопасности и силы коалиции обучены для войны в условиях химатаки.

«Если боевики захотят применить химическое оружие, то и иракцы, и мы к этому готовы», — подчеркнул генерал.

Мартин выразил уверенность, что ИГ не сможет победить, несмотря на свою изобретательность в вопросе создания оружия. Напомним, что террористическая группировка «Исламское государство»* (ДАИШ) официально запрещена в России.

* Организация запрещена на территории РФ.