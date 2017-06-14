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Общество
МГУ вошел в топ-30 лучших вузов мира рейтинга THE
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МГУ вошел в топ-30 лучших вузов мира рейтинга THE

21:18  14 Июня 2017
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МГУ вошел в топ-30 лучших вузов мира рейтинга THE

Москва, 14 июня. Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова (МГУ) вновь занял 30-е место в репутационном рейтинге британской компании Times Higher Education. Об этом рассказали официальные представители высшего учебного заведения.

По словам ректора МГУ Виктора Садовничего, это стало возможным благодаря работе профессорско-преподавательского состава и реализации крупнейших образовательных, научных и инфраструктурных проектов.

Как ранее сообщал телеканал «360», Московский государственный университет вернулся в топ-100 университетов мира.

#мгу
Алексей Громов
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