МГУ вошел в топ-30 лучших вузов мира рейтинга THE

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Москва, 14 июня. Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова (МГУ) вновь занял 30-е место в репутационном рейтинге британской компании Times Higher Education. Об этом рассказали официальные представители высшего учебного заведения.

По словам ректора МГУ Виктора Садовничего, это стало возможным благодаря работе профессорско-преподавательского состава и реализации крупнейших образовательных, научных и инфраструктурных проектов.

Как ранее сообщал телеканал «360», Московский государственный университет вернулся в топ-100 университетов мира.