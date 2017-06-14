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Политика
Тиллерсон рассказал, как Трамп планирует восстанавливать отношения с Россией
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Тиллерсон рассказал, как Трамп планирует восстанавливать отношения с Россией

23:05  14 Июня 2017  /обновлено: 23:05  14 Июня 2017
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Тиллерсон рассказал, как Трамп планирует восстанавливать отношения с Россией

Вашингтон, 14 июня. Президент США Дональд Трамп действительно намерен восстановить отношения с Россией, однако делать это он будет только по тем направлениям, которые отвечают интересам американцев. Такое заявление сделал в среду госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая на слушаниях в Сенате.

«Я бы не ждал, что президент будет предпринимать что-то, кроме попыток восстановить отношения в тех направлениях, которые отвечают интересам американского народа», — отметил он.

В то же время Тиллерсон подчеркнул, что полностью осуществить перезагрузку отношений между США и Россией на данном этапе невозможно.

#трамп #тиллерсон
Геннадий Плющев
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