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Политика
Министр обороны Великобритании похвалил пилотов НАТО за полеты над Черным морем
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Министр обороны Великобритании похвалил пилотов НАТО за полеты над Черным морем

21:29  14 Июня 2017  /обновлено: 21:49  14 Июня 2017
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Министр обороны Великобритании похвалил пилотов НАТО за полеты над Черным морем

Лондон, 14 июня. Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон похвалил румынских и британских пилотов за работу в воздушном пространстве над Черным морем. Об этом он заявил в ходе встречи с пилотами и техническими персоналом на военной авиабазе в Румынии.

Глава британского военного ведомства заявил об «ослепительных навыках» летчиков и выразил им жгучую признательность за то, что они «неустанно защищают небо Черного моря от постоянной российской угрозы».

Стоит напомнить, что в феврале генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс решил усилить свое присутствие в Черном море.

#черное море #британия
Алексей Громов
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