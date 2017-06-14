Министр обороны Великобритании похвалил пилотов НАТО за полеты над Черным морем

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Лондон, 14 июня. Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон похвалил румынских и британских пилотов за работу в воздушном пространстве над Черным морем. Об этом он заявил в ходе встречи с пилотами и техническими персоналом на военной авиабазе в Румынии.

Глава британского военного ведомства заявил об «ослепительных навыках» летчиков и выразил им жгучую признательность за то, что они «неустанно защищают небо Черного моря от постоянной российской угрозы».

Стоит напомнить, что в феврале генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс решил усилить свое присутствие в Черном море.