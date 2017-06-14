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«Аритмию» Хлебникова признали лучшим фильмом на «Кинотавре»
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«Аритмию» Хлебникова признали лучшим фильмом на «Кинотавре»

20:58  14 Июня 2017
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«Аритмию» Хлебникова признали лучшим фильмом на «Кинотавре»

Сочи, 14 июня. Фильм Бориса Хлебникова под названием «Аритмия» был удостоен главного приза XXVIII Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр», который проходит в эти дни в Сочи.

Главным героем фильма является врач скорой помощи, которого сыграл Александр Яценко. Кинолента повествует о его взаимоотношениях с женой, которая подает на развод, а также с новым начальником, помешанном на статистике и правилах. 

«Аритмию» Хлебникова признали лучшим фильмом на «Кинотавре»

Как сообщил ТАСС Хлебников, «Аритмия» выйдет в прокат в сентябре. Международная премьера фильма состоится на фестивале в Карловых Варах, где она включена в основную конкурсную программу. 

#кинотавр #хлебников #аритмия
Владимир Багров
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