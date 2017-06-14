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Москва, 14 июня. Министерство культуры будет наказывать подведомственные учреждения, которые позволяют использовать ненормативную лексику в произведениях искусства. Об этом в среду заявил глава Минкультуры Владимир Мединский.

«Отдельные театральные учреждения у нас продолжают нарушать этот закон. Могу пообещать, что мы этого далее терпеть не будем», — отметил он.

Министр подчеркнул, что категорически против пересмотра закона о запрете мата в произведениях искусства от 2014 года. По его словам, мат не вписывается в норму русского языка, поэтому его стоит исключить из художественных произведений.