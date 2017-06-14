Сирия сегодня: США перебросили в Ат-Танф системы HIMARS, бои с ИГ в Хомсе, стычки САА с курдами в Ракке

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Сирия, 14 июня. США перебросили на свою базу «Ат-Танф» высокомобильные ракетно-артиллерийские системы HIMARS, боестолкновения правительственных сил с ИГИЛ* в провинции Хомс, СМИ сообщают о стычках между сирийскими военными и курдскими отрядами SDF в провинции Ракка. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

США наращивают присутствие в Сирии

Соединенные Штаты перебросили высокомобильные ракетно-артиллерийские системы HIMARS из Иордании на свою базу «Ат-Танф», расположенную на юге Сирийской Арабской Республики, сообщает информагентство Reuters со ссылкой на источник в регионе.

По данным разведывательного источника агентства, ракетные установки уже прибыли на базу, что значительно повышает военное присутствие американских военных в САР.

Источник добавил, что система HIMARS также развернута на севере страны. Она используется для борьбы с боевиками «Исламского государства»* (ИГ*, ИГИЛ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ).

Бои с ИГ в провинции Хомс

Правительственные войска при поддержке отрядов ополчения продолжают продвижение вглубь сирийской пустыни Аль-Бадии, восстановливая контроль над районом Арк и окружающими его высотами, сообщает сирийское информагентство SANA со ссылкой на военный источник.

Согласно данным агентства, военнослужащим Сирийской арабской армии (САА) удалось сорвать несколько попыток вооруженных группировок ИГИЛ отбить ранее освобожденные районы. В результате боев была уничтожена техника террористов и несколько террористов.

Источник также сообщает, что перед отступлением экстремисты уничтожили нефтяные скважины, компрессорные и насосные станции.

Обстрел Алеппо

Не менее двух мирных жителей Алеппо погибли в результате ракетного обстрела боевиков, передает агентство SANA. Как сообщает корреспондент агентства, боевики выпустили ракеты по одному из городских районов под покровом ночи. Четыре человека, в том числе и дети, были ранены в результате обстрела экстремистов. Также сообщается о значительных повреждениях зданий.

Корреспондента SANA подчеркивает, что действия радикальных вооруженных группировок – это очередное нарушение меморандума о создании зон деэскадации в САР. Также отмечается, что боевики не в первый раз отказываются соблюдать меры по прекращению огня и насилия.

Столкновения САА и SDF в Ракке

Ливанское информагентство Al-Masdar сообщает об эпизодических столкновениях военных армии Башара Асада с поддерживаемыми США курдскими отрядами Сирийских демократических сил (SDF) в западной части Ракки.

Отмечается, что бои начались еще три дня назад, с двустороннего артиллерийского огня вокруг прифронтового города города Аль-Муширайфа, расположенного непосредственно к западу от города Ат-Табка.

Перестрелки начались после того, как боевики ИГИЛ покинули по меньшей мере 20 селений, расположенных на южном берегу озера Асад. Отступление экстремистов побудило некоторые отряды правительственных войск и курдские подразделения SDF пересечь заброшенную территорию.

Аналитик агентства пишет, что отряды сирийских военных смогли быстро захватить ряд деревень и уничтожить двух курдских солдат. Сирийская армия в ходе боев лишились трех военных автомобилей. Несмотря на то, что перестрелки стихают, усиление напряженности создает угрозу для гарнизона САА, размещенного по всему курдскому Манбджу в провинции Алеппо, также отмечает аналитик агентства.

В ООН рассказали о поддержке Израилем «Джебхат ан-Нусры»

Власти Израиля оказывают поддержку вооруженным боевикам «Джебхат ан-Нусры» (террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) в Сирии и другим вооруженным группировкам, сообщается в докладе генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.

В документе описана работа сил Организации Объединенных Наций ООН по наблюдению за разделением (СООННР) в период с 2 марта 2017 по 16 мая 2017. В докладе подчеркивается, что было зарегистрировано несколько случаев, когда оккупационные силы в регионе (Израиль, речь идет о Голанах, — Прим. ФАН.) оказывали помощь вооруженным группировкам экстремистов.

В документе отмечается, что наблюдатели зафиксировали порядка 16 контактов между оккупационными силами и боевиками. Кроме того, утверждается, что Израиль неоднократно нарушал договор о прекращении боевых действий на территории Голан и совершал агрессивные действия против САР.

Генсек ООН потребовал, чтобы оккупационные власти Израиля не смели открывать огонь через линию соприкосновения, поскольку такие действия могут спровоцировать эскалацию обстановки в регионе.

* Организация запрещена на территории РФ.