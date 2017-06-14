Глава Минфина США заявил, что Белый дом не планирует снимать с России санкции

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Вашингтон, 14 июня. Администрация президента США Дональда Трампа не намерена снимать санкции с России. Об этом сообщил глава министерства финансов США Стивен Мнучин.

Мнучин выступил в палате представителей США по расходам.

«Нет никаких усилий с нашей стороны снять антироссийские санкции», — заверил он собравшихся.

Также Мнучин в очередной раз отметил, что снятие санкций с России США связывают с выполнением минских соглашений.

Напомним, ряд стран Запада ввели санкции против России после украинских событий 2014 года. Российская сторона неоднократно напоминала, что Крым вошел в состав страны по итогам всенародного референдума, явка на который превысила 90%, при этом более 95% пришедших проголосовали за присоединение к России. Также Москва отмечала, что не является стороной конфликта в Донбассе, а исполнение минских соглашений лежит на Украине и народных республиках.