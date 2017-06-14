Нацбанк Украины хочет начать выпуск электронной гривны

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Киев, 14 июня. Национальный банк Украины планирует начать выпускать электронные деньги. Об этом рассказали в среду официальные представители финансового регулятора.

«НБУ работает над возможностью создания такого программно-технологического решения. Его реализация позволит построить общегосударственную, прозрачную и высокоэффективную розничную платежную платформу», — отметили в ведомстве.

Напомним, ранее стало известно о том, что министерство финансов Российской Федерации предложило приравнять криптовалюты к «иному имуществу».