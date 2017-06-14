Тиллерсон призвал Конгресс США отложить ужесточение санкций против России

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Вашингтон, 14 июня. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал Конгресс отложить рассмотрение вопроса об ужесточении санкций в отношении России. Об этом он заявил, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса.

«Отношения между США и Россией находятся на самом низком уровне со времен «холодной войны». И они ухудшаются. Две великих ядерных державы не должны иметь такие отношения между собой. Мы должны перейти в них на другой уровень», — отметил Тиллерсон.

Стоит отметить, что ранее Конгресс США опубликовал законопроект о новых ограничительных мерах в отношении России.