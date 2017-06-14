Суд в Москве отложил рассмотрение дела распылившего газ в лицо бойца ОМОНа подростка

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Москва, 14 июня. Басманный суд Москвы отложил рассмотрение вопроса о мере пресечения для 17-летнего подростка, который распылил в лицо бойцу ОМОН слезоточивый газ, из-за чего тот получил ожог глаза.

Таким образом, срок задержания подростка будет продлен на два дня, до слушаний 16 июня.

Подростку вменяется нападение на полицейского. По версии следствия, молодой человек участвовал в несанкционрированной акции на Тверской улице в Москве и совершил нападение на омоновца, который находился при исполнении служебных обязанностей, распылив ему в лицо слезоточивый газ. Из-за этого боец получил травму глаза.