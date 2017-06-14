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Ученые NASA впервые измерили диаметр кольца черных дыр
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Ученые NASA впервые измерили диаметр кольца черных дыр

20:27  14 Июня 2017
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Ученые NASA впервые измерили диаметр кольца черных дыр

Вашингтон, 14 июня. Астрономам NASA с помощью телескопа SOFIA впервые удалось измерить диаметр кольца черных дыр. Речь идет о скоплении пыли, которая окружает центральную часть ядра нескольких галактик.

Выяснилось, что пылевое скопление, которое ученые образно сравнили с бубликом, весьма компактное — его размер на 30% меньше, чем предполагалось ранее. Кроме того, «бублик» выделяет намного больше энергии, чем считали астрономы.

По словам специалистов NASA, в центре каждой галактики обитает сверхмассивная черная дыра, которая непрерывно поглощает газ и пыль.

Геннадий Плющев
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