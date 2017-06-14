Москвичи смогут увидеть кольца Сатурна в любительские телескопы

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Москва, 14 июня. Жители Москвы 15 июня смогут разглядеть кольца Сатурна даже через любительские телескопы. В 13 часов планета окажется в точке противостояния с Солнцем, когда ее будет хорошо видно.

Как сообщили в Московском планетарии, подобное явление можно наблюдать раз в 378 дней. Любознательные астрономы смогут разглядеть не только кольца Сатурна, но и его самый большой его спутник — Титан.

Напомним, что Сатурн — шестая планета от Солнца и вторая по размерам в Солнечной системе после Юпитера. Основными элементами в составе небесного тела являются водород с примесями гелия, метана, аммиака и тяжелых элементов.