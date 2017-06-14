В Тюмени проводят уникальные операции онкологическим больным, заново выращивая печень после удаления метастазов

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Тюменские врачи спасают жизнь пациентам с первичными опухолями и метастазами в печени. Сложнейшая инновационная технология позволяет выращивать полноценную печень из оставшегося здорового фрагмента. Подробности — в материале корреспондента Федерального агентства новостей.

По словам главного онколога Тюменской области, руководителя хирургической службы Многопрофильного клинического центра «Медицинский город» Владимира Зуева, первичные опухоли печени встречаются не так часто, хотя регион в лидерах по заболеваемости раком печени в России. Но существует целый ряд онкологических заболеваний, сопровождающихся поражением этого жизненно важного органа. Это и рак молочной железы, и рак легкого. Но чаще всего печень поражается метастазами при колоректальном раке, то есть при злокачественных новообразованиях в органах брюшной полости — прежде всего в толстой и прямой кишке.

«По существующим протоколам лечения, даже пациенты с генерализованными раками толстой и прямой кишки, то есть при четвертой стадии с удаленными метастазами, живут более двух лет при адекватном лечении. А если нам удается удалить все видимые опухолевые очаги, то эти пациенты достигают пятилетней выживаемости и даже больше», — подчеркнул Владимир Зуев.

Для лечения пациентов с метастазами в печени применяется инновационная методика — двухэтапная резекция печени. Суть операции заключается в следующем. На первом этапе хирург разделяет печень на две доли — пораженную и условно здоровую. Одновременно он перевязывает сосуды, питающие пораженную долю, тем самым изолируя ее от кровотока. В результате здоровая часть органа начинает усиленно снабжаться кровью.

«Изящность методики заключается в том, что после первого этапа операции обе доли, здоровая и пораженная метастазами, остаются в организме человека. Но они разделены, и в той доле, где есть метастазы, кровоток редуцирован. Затем в течение одной-двух недель в стационарных условиях происходит выращивание оставшейся доли печени в организме человека до адекватных размеров. Обычно она увеличивается на 50–90%. Весь кровоток, который раньше распределялся по обеим долям, теперь идет в одну. Пока здоровая часть печени гиперплазируется, больная выполняет фоновые функции, чтобы не возникла острая печеночная недостаточность, и пациент не погиб», — рассказал Владимир Зуев.

После того, как здоровая часть печени гиперплазировалась, проводится второй этап операции по удалению доли, пораженной метастазами. В итоге пациент, который две недели назад поступил в больницу с фатальным поражением жизненно важного органа, покидает клинику с условно здоровой печенью нормальных размеров и без метастазов.

«Зачастую и двустороннее поражение печени не является смертным приговором. Нам приходилось оперировать пациента, у которого та доля печени, которую мы оставили, уже была ранее прооперирована. Если поражена вся печень, то мы сначала удаляем те метастазы, которые можем удалить, сохранив при этом анатомическую структуру органа. Затем проводим химиотерапию. Для того чтобы она была максимально эффективна и минимально травматична для организма, мы вживляем в печеночную артерию порт (катетер) и вводим препараты не в периферическую вену пациента, а непосредственно в печень. В результате возникает массивная редукция метастазов, и они из неоперабельного состояния переходят в операбельное. Если лечение проходит успешно, то проводим двухэтапную резекцию печени», — пояснил Зуев.

Отметим, что «Медицинский город» (бывший областной онкодиспансер) является единственным медицинским центром в регионе, где проводятся такие операции. Да и в России, и в мире данной методикой владеют единичные клиники.