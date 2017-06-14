Новейший российский самолет МС-21 совершил второй полет

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Иркутск, 14 июня. Новый российский пассажирский самолет МС-21 совершил второй испытательный полет в Иркутской области. Об этом сообщает корпорация «Иркут», которая является разработчиком и производителем воздушного судна.

«14 июня 2017 года на аэродроме Иркутского авиационного завода – филиала ПАО Корпорация «Иркут» состоялся второй полет нового пассажирского самолета МС-21-300», — говорится в сообщении.

В ходе испытательного полета специалисты определили взлетно-посадочные характеристики самолета, а также оценили работоспособность радиоэлектронных систем воздушного судна. Полет прошел без замечаний.