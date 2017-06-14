Apple открыла в России сервисные центры по распоряжению ФАС

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Москва, 14 июня. Американская корпорация Apple открыла в России несколько авторизованных сервисных центров, где пользователь может заменить экран или устранить другую поломку гаджета. Таким образом, компания выполнила предписание Федеральной антимонопольной службы.

«Компания оперативно исполнила предупреждение ФАС России. В настоящее время потребитель имеет возможность получить услугу по замене экрана, что в два раза дешевле замены телефона на новый», — заявил замглавы ФАС Андрей Кашеваров.

Как сообщает пресс-служба ведомства, антимонопольщики удовлетворены работой, проделанной российской «дочкой» Apple — «Эппл Рус».