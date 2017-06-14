Неизвестный открыл стрельбу в Сан-Франциско, есть раненые

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Вашингтон, 14 июня. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства стрельбы в Сан-Франциско. Об этом сообщили американские СМИ.

Инцидент произошел в районе здания, которое принадлежит компании United Parcel Service (UPS). Согласно предварительной информации, несколько человек получили ранения. Непосредственно злоумышленник был ликвидирован.

BREAKING: San Francisco police report shooting at UPS warehouse; no information on injuries. — The Associated Press (@AP) June 14, 2017

Ранее стало известно о том, что скончался мужчина, стрелявший в конгрессменов в Вирджинии.