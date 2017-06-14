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Неизвестный открыл стрельбу в Сан-Франциско, есть раненые
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Неизвестный открыл стрельбу в Сан-Франциско, есть раненые

20:01  14 Июня 2017
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Неизвестный открыл стрельбу в Сан-Франциско, есть раненые

Вашингтон, 14 июня. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства стрельбы в Сан-Франциско. Об этом сообщили американские СМИ.

Инцидент произошел в районе здания, которое принадлежит компании United Parcel Service (UPS). Согласно предварительной информации, несколько человек получили ранения. Непосредственно злоумышленник был ликвидирован.

Ранее стало известно о том, что скончался мужчина, стрелявший в конгрессменов в Вирджинии.

#стрельба #сан-франциско
Алексей Громов
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