Неизвестный открыл стрельбу в Сан-Франциско, есть раненые
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Вашингтон, 14 июня. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства стрельбы в Сан-Франциско. Об этом сообщили американские СМИ.
Инцидент произошел в районе здания, которое принадлежит компании United Parcel Service (UPS). Согласно предварительной информации, несколько человек получили ранения. Непосредственно злоумышленник был ликвидирован.
BREAKING: San Francisco police report shooting at UPS warehouse; no information on injuries.— The Associated Press (@AP) June 14, 2017
Ранее стало известно о том, что скончался мужчина, стрелявший в конгрессменов в Вирджинии.
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