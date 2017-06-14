Пентагон боится, что США больше не смогут «демонстрировать силу» за рубежом

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Вашингтон, 14 июня. США не смогут обеспечивать постоянное присутствие за рубежом уже через пять лет, если не Пентагон не будет получать стабильного финансирования. Такое заявление сделал глава Генштаба генерал Джозеф Данфорд на слушаниях в сенате США.

Данфорд отметил, что вооруженным силам США необходимо «стабильное, достаточное и предсказуемое финансирование», в противном случае Штаты утратят способность «демонстрировать силу за рубежом».

«А это лежит в основе нашей обороны», — отметил Данфорд.

что еще хуже, подчеркнул Данфорд, так это то, что на протяжении последних пяти лет из-за закона о контроле за расходованием средств Пентагону приходилось работать с бюджетом «всего лишь в 450 миллиардов долларов». Именно из-за этого, считает Данфорд, американские войска потеряли боеспособность, а чтобы «встать на путь восстановления подорванного превосходства», необходимо значительное финансирование.