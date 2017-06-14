Пассажир скончался на станции метро в Екатеринбурге
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Екатеринбург, 14 июня. В Екатеринбурге на станции метро «Уральская» скончался 49-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Екатеринбургу.
В ведомстве пояснили, что 49-летний мужчина, ожидавший поезд станции метро «Уральская», внезапно потерял сознание. Прибывшие на место медики зафиксировали смерть.
«Мужчине стало плохо, он упал, ему была вызвана скорая, но, к сожалению, он скончался», – говорится в сообщении.
Следственный комитет начал проверку по факту смерти пассажира метро. По предварительным данным, смерть наступила в результате сердечного приступа.
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