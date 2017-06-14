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Audi показала самый быстрый автомобиль без крыши R8 Spyder V10 plus
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Audi показала самый быстрый автомобиль без крыши R8 Spyder V10 plus

20:12  14 Июня 2017
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Audi показала самый быстрый автомобиль без крыши R8 Spyder V10 plus

Берлин, 14 июня. Немецкая автомобилестроительная компания Audi официально представила новый суперкар R8 Spyder V10 Plus.

Как отметили инженеры, машина оказалась на 25 килограммов легче базовой версии. Двигатель модностью 610 лошадиных сил позволяет автомобилю разгоняться до 328 километров в час.

Согласно предварительным данным, модификацию можно будет приобрести за 207,5 тысячи евро.

Audi показала самый быстрый автомобиль без крыши R8 Spyder V10 plus

Как ранее сообщало агентство URA.RU, автомобиль Audi R8 Coupe V10 plus вошел в топ самых доступных суперкаров на территории России.

#сирия
Алексей Громов
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