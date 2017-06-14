Киев против фермеров: почему ЕС не даст Украине реальных торговых преференций

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Европарламент и Совет ЕС согласовали предложения Еврокомиссии о введении дополнительных торговых преференций для Украины.

До недавнего времени могло показаться, что если в ЕС и знают о бедственном положении украинской экономики, то отношение Брюсселя к этой проблеме можно суммировать ницшеанским афоризмом «подтолкни падающего». Тем не менее последние дни показали, что евробюрократы, видимо, еще не совсем махнули рукой на Киев.

Сначала Украине дали долгожданный безвизовый режим. Теперь из Еврокомиссии поступает сообщение об односторонних торговых мерах, призванных расширить доступ товаров из Украины на европейские рынки. В частности евробюрократы планируют увеличить количество товаров, которые Украина может экспортировать в Евросоюз без оплаты таможенных пошлин.

Впрочем, по мнению Александра Охрименко, главы Украинского аналитического центра, данный «подарок для Незалежной» не следует переоценивать. Во-первых, он не такой уж значительный. Во-вторых, лишь временный. В-третьих, за него еще пришлось побороться.

В любом случае, самые важные преференции — это увеличение квот на поставку в ЕС аграрной продукции. Тем не менее здесь Украина получила далеко не все, что хотела.

«Преимущественно нам дали лишь очень мелкое повышение квот на беспошлинную поставку украинской аграрной продукции в Европу. Впрочем, в пакете все же есть две очень хорошие квоты: по кукурузе и по меду. Сейчас Украина имеет квоту по меду в 5 тысяч тонн. ЕС добавил к ней еще 2,5 тысячи. В общей сумме выходит — 7,5 тысячи тонн. Хотя, если покопаться, то даже и это очень сомнительная преференция. Украина может поставить и поставляет — с пошлинами, замечу — в европейские страны 20–30 тысяч тонн меда в год. С новыми преференциями Украина может поставить в Европу один миллион тонн кукурузы без пошлин, до них — около полумиллиона. Тем не менее — и этого мало. Всего мы можем импортировать в ЕС 22 миллиона тонн кукурузы», — заявил Охрименко в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Другие преференции — по ячменю, другим зерновым, овощам и фруктам — и того менее значимы. Некоторые из них можно было бы даже счесть издевкой. «Квота по пшенице вообще несерьезна. Сейчас она 650 тысяч тонн, что очень мало. Они дают нам всего плюс 65 тысяч тонн. По томатам и того меньше: у нас есть 10 тысяч тонн, они предлагают нам еще 3. Это компромиссное решение. Где-то ЕС, быть может, и пошел нам на встречу, но по многим позициям Украине пришлось уступить», — пояснил экономист.

Даже новые расширенные квоты Украина израсходует достаточно быстро, добавляет Охрименко. Собственно, по тому же меду это уже произошло. Только за первые две недели 2017 года Украина поставила в ЕС ранее отведенные ей 5 тысяч тонн беспошлинного меда и еще почти 15 тысяч тон сверх того.

В любом случае, преференции были даны Украине не навсегда, а всего на три года. Более того, их пришлось выторговывать достаточно долго, подчеркивает эксперт. Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной предусматривает пункт о предоставлении дополнительных беспошлинных квот, тем не менее добиваться его исполнения Киеву пришлось полтора года. «Впрочем, по меркам европейской бюрократии, это даже и не очень долго», — отмечает Охрименко.

«Кукуруза — это действительно подарок. Всего остального могли бы дать и побольше. Почему подачка была такой маленькой? Европарламент и Совет ЕС должны ориентироваться на мнение европейских фермеров. По экспорту той же пшеницы в прошлые годы Евросоюз был мировым лидером. В 2015 году он был на первом месте, в 2016 — Россия. В этом — еще посмотрим, что будет. В любом случае европейские аграрные компании крайне недовольны появлением на своем рынке украинских товаров. Европарламент не может не прислушиваться к их мнению», — подводит итог Александр Охрименко.

Как бы там ни было, торговые преференции с ЕС вряд ли способны разом что-то изменить к лучшему в украинской экономике. Ее кризис на лицо. К примеру, сегодня газета «Известия» сообщила, что киевские власти в очередной — пятый — раз вынуждены были продлить чрезвычайные меры в сфере энергетики. Причина называется старая — недостаток угля и средств на его закупку в ЕС.