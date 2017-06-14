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Политика
Глава МИД Швейцарии подал в отставку, чтобы «написать новую страницу в своей жизни»
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Глава МИД Швейцарии подал в отставку, чтобы «написать новую страницу в своей жизни»

19:46  14 Июня 2017
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Глава МИД Швейцарии подал в отставку, чтобы «написать новую страницу в своей жизни»

Берн, 14 июня. Министр иностранных дел Швейцарии Дидье Буркхальтер в ходе пресс-конференции сообщил, что подал в отставку, передает 24Heures.  

Говоря о причинах своего решения, Буркхальтер отметил, что хочет «написать новую страницу в своей жизни». При этом он не стал раскрывать, чем будет заниматься дальше, и не претендует ли на какой-либо пост в международных структурах. 

Буркхальтер сможет покинуть свой пост 31 октября 2017 года. 

Стоит отметить, что глава МИД Швейцарии принимал активное участие в разрешении кризиса в Донбассе. Именно он выступил с предложением снабдить наблюдателей СММ ОБСЕ беспилотниками для мониторинга ситуации. 

#швейцария #буркхальтер
Владимир Багров
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