Глава МИД Швейцарии подал в отставку, чтобы «написать новую страницу в своей жизни»

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Берн, 14 июня. Министр иностранных дел Швейцарии Дидье Буркхальтер в ходе пресс-конференции сообщил, что подал в отставку, передает 24Heures.

Говоря о причинах своего решения, Буркхальтер отметил, что хочет «написать новую страницу в своей жизни». При этом он не стал раскрывать, чем будет заниматься дальше, и не претендует ли на какой-либо пост в международных структурах.

Буркхальтер сможет покинуть свой пост 31 октября 2017 года.

Стоит отметить, что глава МИД Швейцарии принимал активное участие в разрешении кризиса в Донбассе. Именно он выступил с предложением снабдить наблюдателей СММ ОБСЕ беспилотниками для мониторинга ситуации.