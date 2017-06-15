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Политика
Путин: Успехи России в социальной сфере недостижимы для других стран
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Путин: Успехи России в социальной сфере недостижимы для других стран

12:14  15 Июня 2017  /обновлено: 12:42  15 Июня 2017
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Путин

Москва, 15 июня. Президент России Владимир Путин назвал главное достижение социальной сферы — значительно снизилась младенческая и материнская смертность. Младенческая снизилась в три раза, а материнская — в четыре раза. Как результат, рост продолжительности жизни.

По словам главы государства, младенческая и материнская смертность значительно снизилась с 2000 года. Таких данных не показывает ни одна социальная сфера в мире.

«И, как результат — рост продолжительности жизни: было 70 с небольшим, сейчас 72 года», — добавил президент.

#путин #прямая линия
Дима Оленин
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