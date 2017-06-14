Донбасс ожидает экологическая катастрофа из-за уничтожения лесов‍ на Украине

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Луганск, 14 июня. На подконтрольной Украине территории Донбасса ударными темпами идет вырубка леса, передает «Газета.ру».

Степная территория Донбасса слабо ассоциируется с лесом, однако многочисленные зеленые насаждения играют ключевую роль для экологии и жизнедеятельности всего региона. По словам, министра чрезвычайных ситуаций ЛНР Сергея Иванушкина, к настоящему моменту на подконтрольной украинским силовикам территории Донбасса уничтожены тысячи гектаров леса.

«Это просто мародерство — они вырезают лес, не понимая, что будет дальше. У нас с карты лесных насаждений пропали некоторые лесничества. В частности, Малиновское, Кондрашевское – это было море леса, его сейчас нет. Кременские леса они вырубили полностью», — пояснил Иванушкин.

При этом Киев регулярно заявляет, что украинские леса под охраной и никакой угрозы нет. Однако накануне украинские журналисты зафиксировали эшелоны с лесом-кругляком неизвестного происхождения в Ивано-Франковской области.