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Политика
Сирия: США создают новую военную базу в 60 км от Ат-Танфа
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Сирия: США создают новую военную базу в 60 км от Ат-Танфа

19:29  14 Июня 2017  /обновлено: 19:41  14 Июня 2017
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Сирия: США создают новую военную базу в 60 км от Ат-Танфа

Ат-Танф (Сирия), 14 июня. США создают новую военную базу в сирийском населенном пункте Эз-Закф, который расположен в 60-70 км от Ат-Танфа. Об этом  в среду заявил официальный представитель бригады «Сирийской свободной армии» Абу аль-Атира.

«Новая база изучалась месяцами, но теперь это официальная база. Она была построена и расширена», — отметил он.

По словам Аль-Атира, в настоящий момент американский спецназ патрулирует территорию до 100 км от Ат-Танфа. В последнее время США увеличили контингент спецназа в этом районе, а также предоставили новое вооружение для сирийской оппозиции, сообщает Reuters.

Отметим, что представитель штаба контртеррористической операции Райан Диллон отрицает информацию о создании новой базы, заявляя, что Ат-Танф остается единственным американским гарнизоном в этом регионе.

Геннадий Плющев
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