Медведев подписал пятилетний контракт с «Локомотивом»

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Москва, 14 июня. Как стало известно Федеральному агентству новостей, новобранец «Локомотива» Никита Медведев подписал пятилетний контракт с клубом.

Представитель 22-летнего голкипера Андрей Талаев прокомментировал корреспонденту агентства переход своего клиента на правах свободного агента.

«Очень рады, что Никита стал игроком «Локомотива». Переговоры прошли легко, стороны быстро пришли к общему знаменателю. Детали контракта, включая его срок, комментировать не буду», — отметил он.

Напомним, Никита Медведев в минувшем сезоне выступал за «Ростов» и стал рекордсменом чемпионата России по длительности сухой серии.