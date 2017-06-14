Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Спорт
Медведев подписал пятилетний контракт с «Локомотивом»
Triangle Created with Sketch.

Медведев подписал пятилетний контракт с «Локомотивом»

19:25  14 Июня 2017
105

Медведев подписал пятилетний контракт с «Локомотивом»

Москва, 14 июня. Как стало известно Федеральному агентству новостей, новобранец «Локомотива» Никита Медведев подписал пятилетний контракт с клубом.

Представитель 22-летнего голкипера Андрей Талаев прокомментировал корреспонденту агентства переход своего клиента на правах свободного агента.

«Очень рады, что Никита стал игроком «Локомотива». Переговоры прошли легко, стороны быстро пришли к общему знаменателю. Детали контракта, включая его срок, комментировать не буду», — отметил он.

Напомним, Никита Медведев в минувшем сезоне выступал за «Ростов» и стал рекордсменом чемпионата России по длительности сухой серии.

#локомотив
Константин Тихов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть