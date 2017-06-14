Вдохновившая The Rolling Stones актриса Палленберг скончалась на 74-м году жизни

В Избранное

Скопировать

Лондон, 14 июня. Актриса и модель Анита Палленберг, которая была главной музой легендарной британской группы The Rolling Stones, скончалась в среду в возрасте 73 лет. Причина смерти пока не разглашается.

По словам бывшего менеджера The Rolling Stones Джо Бергмана, женщина оказала огромное влияние на творчество «роллингов», пишет The Telegraph.

Отметим, что актриса итало-германского происхождения Анита Палленберг в свое время была очень близка с участниками коллектива. В начале 60-х годов она встречалась с гитаристом The Rolling Stones Брайаном Джонсом, а в 1967-м году стала гражданской женой второго гитариста группы — Кита Ричардса. У пары родились трое детей, однако в 1980 году они расстались.