Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
Вдохновившая The Rolling Stones актриса Палленберг скончалась на 74-м году жизни
Triangle Created with Sketch.

Вдохновившая The Rolling Stones актриса Палленберг скончалась на 74-м году жизни

19:18  14 Июня 2017
236

Вдохновившая The Rolling Stones актриса Палленберг скончалась на 74-м году жизни

Лондон, 14 июня. Актриса и модель Анита Палленберг, которая была главной музой легендарной британской группы The Rolling Stones, скончалась в среду в возрасте 73 лет. Причина смерти пока не разглашается.

По словам бывшего менеджера The Rolling Stones Джо Бергмана, женщина оказала огромное влияние на творчество «роллингов», пишет The Telegraph.

Отметим, что актриса итало-германского происхождения Анита Палленберг в свое время была очень близка с участниками коллектива. В начале 60-х годов она встречалась с гитаристом The Rolling Stones Брайаном Джонсом, а в 1967-м году стала гражданской женой второго гитариста группы — Кита Ричардса. У пары родились трое детей, однако в 1980 году они расстались.   

#палленберг
Геннадий Плющев
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть