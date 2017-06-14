Барабанщик группы Metallica Ларс Ульрих получил рыцарский титул в Дании

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Копенгаген, 14 июня. Барабанщик и один из основателей группы Metallica Ларс Ульрих был удостоен второго по значимости рыцарского ордена Дании. Фото, на котором орден приколот к пиджаку Ульриха, было размещено в Instagram группы.

Ульрих был награжден датским рыцарским орденом Даннеброг.

«Значит ли это, что мы теперь должны обращаться к нему сэр Ларс? Поздравляем с тем, что он был посвящен в рыцари принцем Дании Фредериком», — говорится в подписи к фото.

53-летний музыкант родился в небольшом датском городе Гентофте, однако еще будучи подростком, переехал в США. Ордена Ульрих был удостоен за вклад в музыку.