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Барабанщик группы Metallica Ларс Ульрих получил рыцарский титул в Дании
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Барабанщик группы Metallica Ларс Ульрих получил рыцарский титул в Дании

19:35  14 Июня 2017
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Барабанщик группы Metallica Ларс Ульрих получил рыцарский титул в Дании

Копенгаген, 14 июня. Барабанщик и один из основателей группы Metallica Ларс Ульрих был удостоен второго по значимости рыцарского ордена Дании. Фото, на котором орден приколот к пиджаку Ульриха, было размещено в Instagram группы. 

Ульрих был награжден датским рыцарским орденом Даннеброг. 

«Значит ли это, что мы теперь должны обращаться к нему сэр Ларс? Поздравляем с тем, что он был посвящен в рыцари принцем Дании Фредериком», — говорится в подписи к фото. 

53-летний музыкант родился в небольшом датском городе Гентофте, однако еще будучи подростком, переехал в США. Ордена Ульрих был удостоен за вклад в музыку. 

 

#ульрих #metallica
Владимир Багров
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