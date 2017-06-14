Число погибших при пожаре в лондонской высотке возросло до 12 человек

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Лондон, 14 июня. Число погибших при пожаре в высотном здании Grenfell Tower в Лондоне достигло 12 человек, сообщили в правоохранительных органах столицы Великобритании.

Ранее сообщалось, что в трагедии погибли шесть человек. Однако на данный момент количество жертв возросло в два раза и достигло 12.

На месте трагедии ведутся поисково-спасательные работы.

Пожар произошел ночью с 13 на 14 июня. На место инцидента прибыли 200 пожарных, а также более 10 врачей. Также отмечалось, что более полусотни пострадавших при пожаре в высотке на улице Латимер-роад в западной части Лондона были госпитализированы.