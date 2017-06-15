Сирия: Мощные атаки террористов ИГ на газовые поля Пальмиры приведут к гибели страны

В Избранное

Скопировать

Террористы запрещенной группировки «Исламское государство» (ИГ*) не оставляют попыток прорваться к газовым полям в районе сирийской Пальмиры. Как сообщают источники в соцсетях, вышедшие из Ракки боевики ИГ развернули наступление на пяти направлениях в окрестностях населенного пункта Хувейсис и холма Аль-Савана к северо-западу от Пальмиры.

Политолог, эксперт по Ближнему Востоку Александр Сотниченко рассказал в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН), как непрекращающиеся атаки террористов ИГ на газовые поля Пальмиры могут привести к поражению правительства Сирии в войне.

Последний выход для ИГ

В данный момент идут ожесточённые бои за контроль над стратегически важными газовыми месторождениями Аш-Шаир. Террористы ИГ используют на данном участке фронта бронированные «джихад-мобили» и самодельные боевые беспилотники. Кроме того, боевики постоянно получают свежие силы, которые постепенно выходят из Ракки и из Ирака, тем самым наращивая концентрацию на данном стратегическом направлении.

Как отмечает Александр Сотниченко, после начала штурма Ракки террористы ИГИЛ* выбрали наступление на Пальмиру своим приоритетом. Собирая бандформирования из Ракки в горной местности и к северо-западу от Пальмиры в районе населенных пунктов Хувейсис и Акербат, террористы копят силы для удара по газовым полям.

«У ИГИЛ есть определенные планы на это направление. В результате того, что «Исламское государство» подвергается атакам сразу с нескольких сторон – американцы с курдами ведут штурм Ракки, также американцы с войсками Ирака в Мосуле, сирийская армия и проправительственные союзники под Пальмирой – у них есть варианты для дальнейшего продвижения. ИГ сейчас находится в полном окружении, выхода у них нет, и направление на газовые поля, на трассу Пальмира-Хомс и далее на границу с Ливаном они рассматривают как один из выходов из создавшегося положения и как возможность продлить свое существование».

Тяжелая ситуация

Направление удара террористов ИГ выбрано было из соображений текущей ситуации на театре военных действий: в отличие от других сторон конфликта, Сирийская Арабская Армия за шесть лет изнурительного конфликта пришла к состоянию полного упадка и надеется исключительно на помощь союзников.

«Если сравнить силы по фронтам, то, по мнению террористов ИГ, сирийская армия представляется наиболее слабым противником. Сирийские власти посчитали, что за них будут воевать Россия и Иран, в то время, как армия разваливалась. И поэтому направление на газовые поля Пальмиры террористы ИГ считают наиболее перспективным для себя».

По мнению Александра Сотниченко, террористы «Исламского государства»* атаковали газовые поля в районе Пальмиры неслучайно: их крайне трудно защищать от прямых ударов. Обороной газовых полей занимается элитное подразделение «Охотники за ИГИЛ», однако их ресурсов не хватит для отражения серьезного наступления террористов.

«Поле Аш-Шаир достаточно слабо защищено - оно располагается в пустыне, а вокруг - горный массив, с которого легко вести обстрел, координировать деятельность беспилотников. Минобороны РФ уже заявляло о высокой концентрации сил ИГ, которые уходят из Ракки - и если ИГ возьмет газовые поля, они смогут прорваться дальше, разорвав соединение по стратегической трассе Хомс-Пальмира».

Добежать до ливанской границы

Сейчас во что бы то ни стало необходимо удержать стратегическую трассу, соединяющую древний город с Хомсом: в противном случае террористы ИГ, обрушив оборону сирийской армии, рискуют вырваться к анклаву боевиков в Эр-Растане, а оттуда – к границе с Ливаном.

«Далее у террористов один путь - на «растанский котел», зону деэскалации к северу от Хомса. Там сидят боевики различных группировок вооруженной оппозиции, но контролирует анклав в целом группировка «Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра»). Они близки с ИГ по накалу радикализма и террористическим методам ведения войны, и если в Эр-Растан придет ИГ, то они заставят «Тахрир аш-Шам» подчиниться — возможно, за счет нескольких публичных казней, пополнят свою численность и вырвутся к Ливану».

Наступление и прорыв от газовых полей к ливанской границе позволит террористам «Исламского государства» разрезать территорию, подконтрольную правительству Сирии, на две части. Этот маневр вызовет коллапс в снабжении сирийской армии, приведет Дамаск к поражению в войне и поставит Сирию на грань выживания.

«Во-первых, это дает «Исламскому государству» колоссальную поддержку медиа и СМИ, которые будут пристально освещать прорыв. Таким образом, террористы ИГ смогут показать своим последователям, что они продолжают активные действия. Во-вторых, в результате прорыва Сирия будет разделена практически пополам: юг страны со столицей в Дамаске будет отрезан от севера Сирии, от Алеппо, Хамы, Тартуса и Латакии. Кроме того, неизбежен и энергетический коллапс: газовые поля Пальмиры сейчас являются единственными для Сирии источниками топлива для электростанций. И если они будут захвачены ИГ, Сирия останется без света и фактически будет поставлена на грань выживания».

* Организация запрещена на территории РФ.