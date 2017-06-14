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Калуга, 14 июня. Компания Volvo приостановила выпуск экскаваторов на заводе в Калуге, сообщил генеральный директор акционерного общества «Вольво Восток» Сергей Яворский.

Причина такого решения — низкий спрос на данную продукцию.

По словам Яворского, выпуск экскаваторов зависит от ситуации на рынке. Как только рынок оживет, производство снова возобновят.

Отметим, что завод по производству экскаваторов в Калуге начал свою работу в мае 2013 года. Это было первое в нашей стране предприятие компании по производству тяжелой техники. Так, завод выпускает по пять моделей, эксплуатационная масса которых варьируется от 20 до 48 тонн.

В ноябре 2014 года Volvo Group открыла в Калуге завод по производству кабин для грузовиков стоимостью 90 млн евро.