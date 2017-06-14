Сирия: Зачем США гонят ИГ из Ракки в Пальмиру

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Террористы ИГ* (организация, запрещенная в России) вновь атаковали позиции Сирийской Арабской Армии (САА) в окрестностях холма Аль-Савана к северо-западу от Пальмиры. Сообщается, что боевики использовали одну из своих любимых тактик: сразу с пяти направлений они подвезли к опорным точкам правительственных войск начиненные взрывчаткой бронированные автомобили и спровоцировали таким образом серию взрывов.

Это уже не первая массированная атака ИГ на позиции сирийской армии в окрестностях Пальмиры. Всю прошлую недели террористы обстреливали позиции военных на нефтяных и газовых полях неподалеку от города. Контроль над месторождениями энергоресурсов в провинции Хомс чрезвычайно важен для официального Дамаска, так как в перспективе именно они должны обеспечить экономическое восстановление Сирии и электроснабжение всей страны. ИГ старается прорвать пояс безопасности вокруг Пальмиры именно для того, чтобы ударить по будущему Сирийской Арабской Республики (САР).

С чисто военной точки зрения усилившуюся активность ИГ в районе Пальмиры не трудно объяснить. Курды при поддержке авиации Международной коалиции во главе с США уже штурмуют Ракку. Боевиков выжимают из их старого оплота и заставляют отступать на юг в сторону Пальмиры.

Если «Исламскому государству»* удастся сломить сопротивление правительственных войск под Пальмирой, то, в нынешних условиях, это может иметь самые долгоиграющие последствия. Потенциально, террористам даже не надо третий раз брать штурмом Пальмиру, достаточно лишь прорваться к автотрассе Хомс–Пальмира и взять ее под контроль. Это откроет им дорогу на запад, к анклаву вооруженной оппозиции в Эр-Растане, где их уже ожидают братья по оружию. Объединившись, две группировки игиловцев, теоритически, могут прорваться и того дальше — к ливанской границе. Такое развитие событий поставит Сирию на грань выживания — все завоевания и успехи САА и ВКС РФ будут сведены к нулю.

Глава Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин считает, что руководства Международной коалиции намерено позволяет уйти боевикам ИГ из Ракки в район Пальмиры. Там прекрасно осознают опасность, в которую потеря контроля за этим участком фронта поставит официальный Дамаск, и специально пытаются спровоцировать подобное развитие событий.

«Курды борются за свое жизненное пространство. Но США выгодно, чтобы террористы отступили из города без особых потерь. Им выгодно, чтобы под другой легендой и в разных форматах ИГ продолжало существовать. Для них ИГ — это не террористическая организация, а инструмент, оружие, которое можно направить против Асада и против России. ИГ — это пистолет в руках американцев, сейчас он направлен на Пальмиру», — заявил военный эксперт в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Англосаксонские страны — США и Великобритания — ощущали себя хозяевами Ближнего Востока уже долгое время, напоминает Жилин. Им крайне претит, что другие силы, такие как Иран и Россия, пытаются бросить им вызов на данной площадке. С их точки зрения, противодействовать этому можно любыми средствами, в том числе нанося удары в спину и используя международный терроризм в своих целях.

«Пока США поддерживают ИГ, организация и дальше будет передислоцироваться и менять опорные пункты. Захватили Ракку, выдвигаемся к Пальмире. Если бы такой поддержки не было, то «Исламское государство» уже давно было бы возможно уничтожить. Об этом говорим уже не только мы, не только президент Путин. Недавно об этом открыто заявил даже премьер-министр Индии Нарендра Моди. Он заявил, что есть страны, которые поддерживают терроризм. Без них эту заразу уже давно можно было бы выкорчевать», — подводит итог Александр Жилин.

Ранее командующий российской группы войск на территории Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин обвинил США и руководство Международной коалиции в сговоре с главарями ИГ.

«Вместо того, чтобы уничтожать террористов, виновных в гибели сотен и тысяч мирных сирийских граждан, коалиция, возглавляемая США, вместе с подконтрольным им «Союзом демократических сил» вступает в сговор с главарями ИГИЛ*, которые без боя сдают занятые ими населенные пункты и направляются в те провинции, где активно действуют сирийские правительственные силы», — цитирует генерала газета Lenta.ru.

Американские действия в Ракке вызывают критику не только у тех, кого заботит положение дел в окрестностях Пальмиры. Так, недавно правозащитная организация Нuman Rights Watch осудила применение снарядов с белым фосфором во время авианалетов на город.

«Неважно, как используются фосфорные боеприпасы, это создает высокую опасность ужасного и долгосрочного вреда в переполненных городах, как Ракка и Мосул, и в других зонах с концентрацией мирного населения», — цитирует газета «Известия» директора отдела вооружений HRW Стива Гуза.

* Организация запрещена на территории РФ.