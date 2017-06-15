Путин рассказал об эффекте прямых линий для тех, кто «плохо шевелился»

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Москва, 15 июня. Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о реакции региональных властей на многочисленные жалобы. По словам журналиста, в ряде регионов начали класть асфальт, ремонтировать фасады. Все такие случаи фиксируются.

«Для меня важно понять настроение общества. Что сейчас беспокоит людей. На все вопросы ответить нереально. Но после прямой линии правительству станет понятно, что является сейчас главной проблемой. На что надо обратить внимание», — ответил Путин.

По словам президента, российские власти будут стараться улучшить жизнь населения страны.

Путин напомнил, что власти уже проиндексировали социальные пенсии, была сделана единая выплата пенсионерам. Кроме того, ведется работа по повышению нижней планки МРОТ.