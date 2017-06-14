Трамп сообщил о кончине стрелка из Вирджинии

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Вашингтон, 14 июня. Злоумышленник, который стрелял по конгрессменам в штате Вирджиния, скончался. Об этом журналистам в среду сообщил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

«Нападавший скончался от полученных ранений», — отметил глава государства.

Напомним, ранее стало известно о том, что пять человек в Вирджинии ранил некий Джеймс Ходжкинсон, который был оперативно задержан сотрудниками полиции штата. Одним из пострадавших оказался представитель Республиканской партии США Стив Скализ.