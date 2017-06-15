Путин назвал острой проблему свалок в Москве, Подмосковье, Татарстане

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Москва, 15 июня. Президенту Владимиру Путину задали видеовопрос из подмосковной Балашихи. По словам журналиста, свалка в Балашихе заметно из космоса и существует уже более 50 лет. Недавно к свалке приехал экологический контроль с линией по переработке мусора.

По словам местной жительницы, в черте города находится огромная свалка. Самая большая в области. На теле полигона происходят возгорания, происходит выброс газов, дышать невозможно. Жители Балашихи обращались в инстанции, но помощи так и не дождались.

«Вопрос очень болезненный и сложный. Я вас прекрасно понимаю. Удивительно, что кто-то построил жилой дом возле свалки, которая складывалась 50 лет. Мы должны на это реагировать. Это проблема имеет место и в Татарстане, Туле. В других регионах страны. Принято решение о строительстве мусоперерабатывающих заводов. Их будет строить компания Ростех. Из федерального бюджета выделено 5 млрд рублей на решение наиболее острых вопросов», — заявил президент.

Путин попросит губернатора области использовать ресурсы для решения этого вопроса.