Путин поблагодарил ОНФ за участие в решении проблемы мусора

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Москва, 15 июня. Президент России Владимир Путин ответил на вопрос жителей подмосковной Балашихи о мусорной свалке, которая скапливалась в течение 50 лет.

По словам президента, это наиболее острая проблема, на решение которой из госбюджета было выделено 5 млрд рублей. Путин также поблагодарил ОНФ за активное участие в решении проблемы свалок.

Путин заявил, что попросил губернатора и правительство РФ использовать ресурсы для того, чтобы решить наиболее острые вопросы по данной теме.

Президент также отметил, что вопрос близости полигонов к жилым домам стоит сейчас очень остро. На это жалуются не только жители Московской области, но и жители Татарстана, Тулы и некоторых других регионов.