Путин поблагодарил ОНФ за участие в решении проблемы мусора
Москва, 15 июня. Президент России Владимир Путин ответил на вопрос жителей подмосковной Балашихи о мусорной свалке, которая скапливалась в течение 50 лет.
По словам президента, это наиболее острая проблема, на решение которой из госбюджета было выделено 5 млрд рублей. Путин также поблагодарил ОНФ за активное участие в решении проблемы свалок.
Путин заявил, что попросил губернатора и правительство РФ использовать ресурсы для того, чтобы решить наиболее острые вопросы по данной теме.
Президент также отметил, что вопрос близости полигонов к жилым домам стоит сейчас очень остро. На это жалуются не только жители Московской области, но и жители Татарстана, Тулы и некоторых других регионов.
«Что касается Балашихи, то позанимаемся отдельно, постараемся это сделать. Я прекрасно понимаю и вижу сейчас остроту этой проблемы, она складывалась десятилетиями», — добавил президент.