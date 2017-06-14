Порошенко объяснил, почему не может отменить АТО в Донбассе

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Киев, 14 июня. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не будет отменять так называемую АТО в Донбассе

«Если мы отменим АТО и в то же время не предоставим военным права действовать адекватно в условиях агрессии — оставим Украину беззащитной», — заявил украинский президент.

Он также добавил, что поручил разработать законопроект по возврату территорий ДНР и ЛНР под контроль Киева.

«Он охватывает целый ряд мероприятий и шагов, которые надо будет осуществить для обеспечения реинтеграции, для определения правового режима», — уточнил президент Украины.

Ранее стало известно, что в Донбасс направили комиссию СБУ для расследования дезертирства и хищений в ВСУ.